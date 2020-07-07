بالصور.. محتجون يحرقون إطارات في ميسان احتجاجاً على تردي الكهرباء

2020/07/07 | 11:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ميسان

أفاد مصدر أمني من محافظة ميسان، الثلاثاء، بانطلاق تظاهرات لعدد من المواطنين بالمحافظة في ناحية كميت للمطالبة بتحسين الكهرباء.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عدداً من المواطنين في ناحية كميت بمحافظة ميسان، خرجوا بتظاهرة على خلفية تردي الكهرباء في المحافظة".وأظهرت صور تلقتها (بغداد اليوم)، عدداً من المواطنين، متجمهرين في أحد شوارع ناحية كميت بالمحافظة، وحارقين إطارات العجلات، تعبيراً عن غضبهم على تردي واقع الكهرباء في محافظة ميسان.





وتعاني عدد من المحافظات، وبعض مناطق العاصمة بغداد، من تردي الكهرباء في الفترة الأخيرة، مع ارتفاع درجات الحرارة في شهر تموز الحالي، ووصولها لنصف درجة الغليان.

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