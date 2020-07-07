الحشد الشعبي يدفن مواطنا سعوديا توفي بكورونا في النجف

2020/07/07 | 12:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قام اللواء الثاني بالحشد الشعبي بالتعاون مع طبابة الحشد الشعبي، الثلاثاء، بدفن جثمان مواطن يحمل الجنسية السعودية أصيب بفيروس كورونا في مقبرة وادي السلام بمحافظة النجف الاشرف.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “المتوفي السعودي الجنسية من مدينة الاحساء وكان قد دخل الى العراق لزيارة العتبات المقدسة قبل انتشار الجائحة […]

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