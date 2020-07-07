امريكا تطرد الطلبة الاجانب الدارسين لديها بحجة كورونا

2020/07/07 | 12:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لصحيفة الاندبندنت البريطانية ، الثلاثاء، ان الولايات المتحدة ستعيد الطلاب الاجانب الدراسين لديها الى بلدانهم اذا استمرت دروسهم عبر الانترنت ، فيما لا تزال الجامعات والكليات تقرر كيفية العودة إلى الحياة في الحرم الجامعي في حالة عدم وجود لقاح ومع ارتفاع الحالات في العديد من الولايات.وذكر التقرير الذي ترجمته […]

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