قناة إيرانية تنشر “رواية مرسلة” حول الجهة المدبرة لاغتيال الهاشمي!

2020/07/07 | 12:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نقلت قناة العالم الايرانية، رواية “غريبة” حول الجهة المتورطة باغتيال الخبير الامني هشام الهاشمي، مدعية أن شقيق الهاشمي قال خلال تشييع الفقيد انه تلقى تهديدات من “تنظيم داعش”، فيما لم تنقل القناة المصدر الذي نقل لها الرواية مدعية قول شقيق الهاشمي “وسط جمع من المشيعين”.وبين الموقع الرسمي للقناة في خبر تابعته […]

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