السوداني يدعو إلى إعادة العمل بقرار سابق لاستيفاء الرسوم الجمركية

2020/07/07 | 12:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الى اعادة العمل بقرار سابق لاستيفاء الرسوم الجمركية.

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