نائب يدعو لاعادة العمل باستيفاء الرسوم الجمركية

2020/07/07 | 12:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، الثلاثاء، الى اعادة العمل بقرار اصدره رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي، لاستيفاء الرسوم الجمركية. وقال السوداني في تصريح، إن “رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي أصدر قراراً لمواجهة الأزمة المالية في العام 2015، تضمن ربط عملية بيع الدولار بنافذة بيع العملة في البنك المركزي من خلال استيفاء الرسوم الضريبية […]

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