الطاقة النيابية تحدد اسباب تراجع تجهيز الطاقة في بغداد

2020/07/07 | 12:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت لجنة الطاقة النيابية، الثلاثاء، أسباب تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في العاصمة بغداد، فيما قدمت طلباً لرئاسة البرلمان، لاستضافة وزير الكهرباء ماجد مهدي الإمارة. وقال عضو لجنة الطاقة النيابية أمجد العقابي، في تصريح، إن “أسباب انقطاع الكهرباء تعود إلى الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وعدم تخصيص الأموال لوزارة الكهرباء، ما أثر في صيانة […]

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