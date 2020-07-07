الاتحاد الوطني: طالباني توصل الى اتفاق مبدئي مع بغداد بشأن الرواتب

2020/07/07 | 12:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الثلاثاء، تحقيق تقدم كبير في المفاوضات بين بغداد واربيل خلال الزيارة الأخيرة لنائب رئيس الوزراء في كردستان قوباد طالباني، نافيا انهيار المفاوضات.وقال السورجي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “زيارة نائب رئيس الوزراء في إقليم كردستان قوباد طالباني الى بغداد كانت ناجحة وانتجت عن تفاهمات ايجابية”.واضاف ان […]

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