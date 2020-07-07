زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب هرمزكان جنوب ايران

2020/07/07 | 12:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر ضواحي مدينة ليردف بمحافظة هرمزكان جنوب ايران فجر اليوم الثلاثاء.وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان الزلزال وقع في الساعة الخامسة و 40 دقيقة و 34 ثانية من فجر اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (الواحدة و 10 دقائق و 34 ثانية فجرا بتوقيت […]

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