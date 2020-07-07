طيران الجيش يدمر عجلة مفخخة وأربعة أوكار لداعش في صلاح الدين

2020/07/07 | 12:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- صلاح الدين

أفادت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء (07 تموز 2020)، بأن طيران الجيش العراقي تمكن من تدمير عجل...





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