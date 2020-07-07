الجامعة العربية تدين اغتيال الهاشمي وتطالب الحكومة العراقية بملاحقة الجناة

2020/07/07 | 12:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

ادانت الجامعة العربية، الثلاثاء، 07 تموز، 2020، اغتيال المحلل الأمني العراقي هشام الهاشمي برصاص مسلحين مجهولين يوم أمس في بغداد.

وذكرت وسائل إعلام عربية، أن الجامعة العربية تدين إغتيال الهاشمي وتطالب الحكومة العراقية بملاحقة الجناة.

واضافت أن "الجامعة تؤكد دعم جهود الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة.

وأمس الاثنين، اغتيل الخبير الأمني والاستراتيجي، هشام الهاشمي، على يد عناصر "مجهولة" قرب منزله في العاصمة بغداد.

وقال مدير إعلام وزارة الداخلية اللواء سعد معن في تسجيل صوتي وزع لوسائل الاعلام إن "الخبير الامني هشام الهاشمي، تعرض للاغتيال في العاصمة بغداد"، مشيراً إلى أن "جثمان الهاشمي الان في ثلاجة الموتى".

بعد ذلك، وجه وزير الداخلية، عثمان الغانمي، بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي، وتشكيل "مجلس تحقيقي بحق القطعة الأمنية الماسكة للأرض في موقع الحادث".

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء (07 تموز 2020)، تشكيل هيأة من 3 قضاة وعضو ادعاء عام، تختص في التحقيق بالاغتيالات في بغداد والمحافظات.

وذكر إعلام المجلس في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أنه "شكل هيأة من 3 قضاة وعضو ادعاء عام، وتختص في التحقيق بجرائم الاغتيالات ببغداد والمحافظات وبالتنسيق مع الداخلية".

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل، الثلاثاء (07 تموز 2020)، عدد الذين تم الإفراج عنهم وإخراجهم من السجن خلال شهر حزيران الماضي.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "دائرة الإصلاح العراقية، أ

بغداد اليوم- بغداد

ساهمت الحكومة الألمانية بمبلغ 1.13 مليون دولار أمريكي لدعم الحكومة العراقية في تعزيز التحقيق الجنائي والتعامل مع مسرح الجريمة في إطار مشروع جديد يُنفذ بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق.

وذكرت "فرانس برس

بغداد اليوم- بغداد

قدمت السفارة الفرنسية في بغداد، الثلاثاء (07 تموز 2020)، التعازي باغتيال الخبير الأمني والاستراتيجي، هشام الهاشمي، يوم أمس شرقي العاصمة بغداد.

وقالت السفارة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "تقدم سفارة فرنسا تعازيها الى ذوي

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