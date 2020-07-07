صحة كردستان تكشف أسباب عودة الأرقام الكبيرة لفيروس كورونا

2020/07/07 | 12:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كردستان

كشفت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الثلاثاء (07 تموز 2020)، عن أسباب ارتفاع الإصابات والوفيات ال...





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