ظهور المذنب العملاق في سماء العرب.. هذه مواعيد إمكانية رؤيته

2020/07/07 | 12:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قال رئيس قسم الأهلة في دائرة الإفتاء العام، الفلكي عماد مجاهد إنه رصد في سماء الأردن، فجر الثلاثاء، مذنب “نيووايز”، مشيرا إلى أنه يظهر أيضا في جميع الدول العربية والعالم .وأضاف مجاهد، أن المذنب الذي أطلق عليه العلماء اسم “المذنب العملاق” يشاهد حاليا ذيلا واضحا، وهو عبارة عن غازات تنطلق من […]

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