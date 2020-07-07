تسجيل 11 اصابة جديدة بكورونا في السليمانية

2020/07/07 | 12:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلنت مديرية صحة قضاء جمجمال التابع للسليمانية، الثلاثاء، تسجيل 9 حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا.وقال مدير صحة جمجمال فرهاد محمد مصطفى في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه"في اطار الفحوصات الجارية للحالات المشتبه باصابتها بفيروس كورونا تم تسجيل 11 حالة اصابة جديدة وهي لـ8 رجال و3 نساء، تتراوح اعمارهم بين 23 والى 63 عاماً".واضاف، انه"ظهرت لديهم اعراض الاصابة بالفيروس وجميعهم تحت الرعاية الطبية المستمرة"، لافتا الى ان" 3 من المصابين من سكنة ناحية شورش واصابة واحدة من ناحية تكيه وباقي الاصابات من سكنة داخل قضاء جمجمال".

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