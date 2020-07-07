“علوش” يقهر كورونا

2020/07/07 | 13:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تماثل لاعب المنتخب الوطني لكرة السلة، احمد عبيد “علوش”، للشفاء من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.وقال علوش في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الأسابيع الماضية، كانت الأصعب في حياتي وانا اواجه فيروس كورونا بالحجر المنزلي وبالأدوية والمعقمات”.وأضاف “يوم امس مساءً ظهرت نتائج الفحوصات الطبية، التي اكدت سلامتي وشفائي بشكل تام من الفيروس، فاليوم […]

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