المركزي العراقي يعلن توقيع مذكرة تعاون مع هيئة الاوراق المالية

2020/07/07 | 13:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت البنك المركزي، الثلاثاء، عن توقيعه مذكرة تعاون مع هيئة الاوراق المالية.وقال المكتب الاعلامي للبنك : انه “تم اليوم توقيع مذكرة تعاون مع هيئة الاوراق المالية”.واضاف ان “المذكرة تضمنت أمكانية تبادل المعلومات المتوفرة والمتاحة لدى البنك المركزي وهيئة … Readmore

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