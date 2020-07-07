هشام الهاشمي قربان الفتنة في العراق

2020/07/07 | 13:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر أمني عراقي أن مسلحين يركبون دراجتين ناريتين، أطلقوا النار على الهاشمي شرقي العاصمة بغداد، وفارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى.وقالت وزارة ا...

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