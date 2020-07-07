لمحة مختصرة عن هشام الهاشمي الذي اغتيل في بغداد

2020/07/07 | 13:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هشام الهاشمي، ولد في 9 آيار عام 1973، وهو مؤرخ وباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية والجماعات المتطرفة، ومختص بملف تنظيم "داعش" الارهابي وأنصاره، وع...

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