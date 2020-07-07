"مخاوف كورونا" تهوي بأسعار النفط مجدداً والذهب متمسك باستقراره

2020/07/07 | 13:05 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع خام برنت في التعاملات الآجلة 56 سنتا ما يوازي 1.3 بالمئة إلي 42.54 دولار بعدما سجل مستوى مرتفعا خلال اليوم عند 43.19 دولار - صورة ارشيفية

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