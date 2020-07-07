مراسلنا: مرضى السرطان في ذي قار بلا علاج منذ أربعة أشهر

2020/07/07 | 13:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قار أفاد مراسل العهد نيوز في ذي قار، اليوم الاحد بأن مرضى السرطان في المحافظة بلا علاجات منذ أربعة أشهر.وقال المراسل، إن “عدد كبير من مرضى السرطان في محافظة ذي قار، ناشدوا الحكومة المحلية والمركزية بتوفير العلاج في مركز الأورام السرطانية في المحافظة، مؤكدين بأنهم لم يستلموا أية علاجات طوال […]

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