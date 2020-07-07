دائرة جنسية واحوال الفلوجة تفتح ابوابها من جديد بعد اغلاقها بسبب كورونا

2020/07/07 | 13:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..اعلن مدير البطاقة الوطنية في قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار المقدم ايوب المحمدي ، الثلاثاء، عن افتتاح عدد من اقسام جنسية واحوال الفلوجة للمرة الاولى منذ اغلاقها على خلفية اجراءات كورونا.وقال المحمدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “دائرة جنسية الفلوجة فتحت عدد من اقسامها للمرة الاولى منذ جائحة كورونا واصبح بإمكان المواطنين ترويج […]

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