2020/07/07 | 13:15 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ الديوانية يعفي مدير زراعة المحافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/07 | 13:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ الديوانية يعفي مدير زراعة المحافظة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ الديوانية يعفي مدير زراعة المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).