ضربة ثانية خلال 24 ساعة.. “الطائرات المجهولة” تضرب النفوذ التركي في سوريا بعد تدمير دفاعاتها في ليبيا!

2020/07/07 | 13:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة في حادثة ثانية خلال 24 ساعة، تعرض النفوذ التركي لقصف من طيران مجهول في سوريا، حيث شن الطيران “مجهول الهوية” غارتين على منطقة “نبع السلام” الخاضعة لسيطرة للقوات التركية والفصائل التابعة لها في شرق سوريا.وقالت مواقع إعلام محلية في المنطقة الشرقية، والمرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الغارة الأولى استهدفت بصاروخ أطراف […]

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