مصابون بكورونا يتمنون الموت بعد استيقاظهم من الغيبوبة

2020/07/07 | 13:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت طبيبة بريطانية تعمل في الخطوط الأمامية لمحاربة فيروس كورونا، بأن بعض مرضى كورونا الذين يعانون من أمراض خطيرة، يتمنون الموت بعد استيقاظهم من الغيبوبة.وذكرت الدكتورة زودين بوتشوتشيري، إن الصدمة النفسية والجسدية الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، تجعل الكثير من المرضى يفضلون الموت على الاستمرار في المعاناة.وأضافت “عندما يكونون في غيبوبة، يصاب […]

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