2020/07/07 | 13:23 - المصدر: بغداد اليوم

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الخزعلي يدين اغتيال الهاشمي ويحذر من ’’إعادة’’ مشهد الاغتيالات

يتبع.



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بغداد اليوم- متابعة

ادانت الجامعة العربية، الثلاثاء، 07 تموز، 2020، اغتيال المحلل الأمني العراقي هشام الهاشمي برصاص مسلحين مجهولين يوم أمس في بغداد.

وذكرت وسائل إعلام عربية، أن الجامعة العربية تدين إغتيال الهاشمي وتطالب الحكومة العراقية بملاحقة

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل، الثلاثاء (07 تموز 2020)، عدد الذين تم الإفراج عنهم وإخراجهم من السجن خلال شهر حزيران الماضي.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "دائرة الإصلاح العراقية، أ

بغداد اليوم- بغداد

ساهمت الحكومة الألمانية بمبلغ 1.13 مليون دولار أمريكي لدعم الحكومة العراقية في تعزيز التحقيق الجنائي والتعامل مع مسرح الجريمة في إطار مشروع جديد يُنفذ بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق.

وذكرت "فرانس برس

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