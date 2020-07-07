2020/07/07 | 13:23 - المصدر: بغداد اليوم

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ذي قار تقرر استمرار الحظر الشامل حتى إشعار آخر

يتبع.



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بغداد اليوم- النجف

أعلنت فرقة الإمام علي القتالية، الثلاثاء (07 تموز 2020)، دفن 75 متوفياً بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية في مقبرة وادي السلام الجديدة بالنجف.

وقالت الفرقة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "قامت بعملية تجهيز ودفن ج

بغداد اليوم- كردستان

كشفت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الثلاثاء (07 تموز 2020)، عن أسباب ارتفاع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في مدن الإقليم.

وقال مدير ديوان الوزارة، خالص قادر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عودة الارتفاع بالإ

بغداد اليوم- صلاح الدين

أفاد مصدر طبي في صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، بتسجيل اكثر من 420 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أعلى جصيلة تسجلها المحافظة خلال يوم واحد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "في أعلى حصيلة مسجلة في محافظ

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