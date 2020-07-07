فرقة الإمام علي تعلن دفن 75 من المتوفين بسبب كورونا خلال 24 ساعة

2020/07/07 | 13:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

أعلنت فرقة الإمام علي القتالية، الثلاثاء (07 تموز 2020)، دفن 75 متوفياً بفيروس كورونا خلال الـ 24 ...





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