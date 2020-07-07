بعد ظهوره من جديد في الصين… ما هو الطاعون الدبلي؟

2020/07/07 | 13:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت منطقة منغوليا الداخلية، ذاتية الحكم، في الصين تحذيرا من المستوى الثالث للوقاية من الطاعون والسيطرة عليه، بعد الإبلاغ عن حالتين يشتبه في إصابتهما بـ”الطاعون الدبلي” في مدينة بياننور بمقاطعة خوفد الواقعة على بعد 900 كم شرقي بكين.وبحسب ما ذكرته تقارير، فقد أصيب المشتبهان بعد تناولهما للحم حيوان المرموط.ويحظر هذا التحذير صيد أو أكل الحيوانات […]

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