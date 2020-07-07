2020/07/07 | 13:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرار جديد لتركيا في خريطتها عن "العراق المُقسم" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/07 | 13:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

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