الأسدي: اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي هو اغتيال للفكر والإعلام والحرية

2020/07/07 | 13:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق السياسي العراقي عدنان الأسدي على حداثة اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي.

وقال الأسدي في تغريدة على تويتر ان اغتيال الخبير الامني هشام الهاشمي هو اغتيال للفكر والاعلام والحرية لان الهاشمي كان يدلي باراءه وتحليلاته السياسية بعيدا عن المكونات والدين والمذهب ويعطي رايه بكل جدارة وان هذه الجريمة يجب ان لا يسدل عليها الستار وأنها تحت التحقيق مثل الاغتيالات السابقة وتسجل ضد مجهول.

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