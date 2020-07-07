السيد الحكيم: اغتيال الهاشمي عمل مدان يستهدف عودة إرباك المشهد الأمني

2020/07/07 | 13:25 - المصدر: قناة التغيير

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اعتبر زعيم تيار الحكمة السيد عمار الحكيم عملية اغتيال الخبير بالشأن الامني هشام الهاشمي عمل مدان

وقال السيد عمار الحكيم ان عملية اغتيال الهاشمي عمل مدان يستهدف عودة صفحة غياب الاستقرار وموجات الاغتيال وارباك المشهد الامني تحقيقا لمصالح ضيقة، وقدم السيد الحكيم العزاء والمواساة لذوي الفقيد، كما نطالب الاجهزة الامنية بالإسراع في فتح تحقيق عاجل بالحادث.

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