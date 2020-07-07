البارزاني يدعو الجهات المختصة إلى ملاحقة الإرهابيين المسؤولين عن عملية الهاشمي وتقديمهم للقضاء

2020/07/07 | 13:25 - المصدر: قناة التغيير

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ادان رئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني وبشدة اغتيال الباحث والخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي، بهجوم مدبر في بغداد.

ودعا البارزاني في تغريدة على تويتر الجهات المختصة الى ملاحقة الإرهابيين وتقديمهم للقضاء..



متقدما بالتعازي الحارة لعائلته وذويه مؤكدا انه يشاركهم أحزانهم.

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