2020/07/07 | 14:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح يدعو إلى تقديم المتورطين بجرائم داعش إلى محكمة دولية متخصصة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/07 | 14:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يدعو إلى تقديم المتورطين بجرائم داعش إلى محكمة دولية متخصصة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يدعو إلى تقديم المتورطين بجرائم داعش إلى محكمة دولية متخصصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).