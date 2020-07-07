قائد شرطة الانبار لـ”العهد نيوز”: اعتقال 4 ارهابيين يمارسون عمليات ابتزاز بحق المواطنين

2020/07/07 | 14:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز/ الانبار اعلن قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار ،الثلاثاء، اعتقال 4 من المتورطين بعمليات ابتزاز المواطنين ومساومتهم لدفع ما يسمى الـ” الفدية ” لأطلاق سراحهم بعملية دهم وتفتيش غربي الانبار .وقال رزيج في حديث لـ”العهد نيوز” ان ” قوة امنية من قيادة شرطة الانبار نفذت عملية دهم وتفتيش استهدفت […]

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