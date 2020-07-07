الانبار تسجل 13 حالة شفاء جديدة من كورونا

2020/07/07 | 14:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن عضو اللجة الاعلامية لخلية ازمة كورونا في محافظة الانبار مؤيد الدليمي ، الثلاثاء،، عن تسجيل 13 حالة شفاء جديدة بفيروس كورونا في مناطق مختلفة من مدن الانبار .وقال الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مدن الانبار سجلت 13 حالة شفاء جديدة بفيروس كورونا بعد ظهور نتائج الفحص المختبري ما دعا الكوادر الطبية […]

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