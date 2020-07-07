عضو بالمالية النيابية يكشف حقيقة عزم الحكومة توزيع رواتب حزيران وتموز بدفعة واحدة

2020/07/07 | 14:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

كشف عضو اللجنة المالية البرلمانية، فيصل العيساوي، الثلاثاء (07 تموز 2020)، حقيقة إمكانية توزيع رواتب شهري حزيران وتموز دفعة واحدة.

وقال العيساوي، حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "توزيع رواتب شهري حزيران وتموز مرة واحد أمر مستبعد لعدم توفر السيولة المالية".

واضاف، أن "الازمة المالية القت بضلالها على الوضع العراقي"، مؤكدا أنه "تم حلحلة اغلب المشاكل والبدء بالتمويل لجميع وزارت الدولة الامنية والإدارية".

واكد العيساوي، ان "قبل نهاية شهر تموز ستوزع رواتب حزيران"، مشيراً إلى أنه "لايمكن توزيع رواتب شهرين مرة واحدة لعدم توفر سيولة مالية نتيجة أزمة انخفاض أسعار النفط".

وتأخر صرف رواتب الموظفين لشهر حزيران الماضي، لاكثر من 10 ايام، ولم يستلم موظفو عدد من الوزارات لغاية الان رواتبهم.

وقبل ذلك وخلال الشهرين الماضيين شهدت رواتب المتقاعدين ايضا تأخيراً في الصرف لعدة ايام.

وكان البنك المركزي العراقي أعلن، الخميس (02 تموز 2020)، مساعدة وزارة المالية في تأمين رواتب ثلاثة أشهر، فيما تحدث عن موعد صرف راتب شهر حزيران الماضي.

وقال مدير عام المحاسبة في البنك المركزي، إحسان شمران، في تصريح نقلته وكالة الانباء الرسمية، إن " توجيهاً صدر باعادة خصم سندات لصالح وزارة المالية بنحو 8 تريليونات دينار".

وأضاف، أن "هذه السندات ستمكن وزارة المالية من تأمين رواتب الموظفين للاشهر تموز واب وايلول"، مبيناً أن "البنك المركزي سهل على وزارة المالية عملية تسديد الدين لمدة 10 سنوات".

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بغداد اليوم- بغداد

عقد مجلس الوزراء، الثلاثاء (07 تموز 2020)، جلسته الاعتيادية برئاسة مصطفى الكاظمي.

وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي&q

بغداد اليوم-بغداد

أدان الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، الثلاثاء، عملية اغتيال الخبير الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي، فيما حذر من ’’إعادة’’ مشهد الاغتيالات.

وكتب الخزعلي تغريدة على منصة "تويتر"

بغداد اليوم- متابعة

ادانت الجامعة العربية، الثلاثاء، 07 تموز، 2020، اغتيال المحلل الأمني العراقي هشام الهاشمي برصاص مسلحين مجهولين يوم أمس في بغداد.

وذكرت وسائل إعلام عربية، أن الجامعة العربية تدين إغتيال الهاشمي وتطالب الحكومة العراقية بملاحقة

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