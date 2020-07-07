وزارة الصحة تقرر فتح استشاريات المستشفيات لـ4 ساعات بعد الدوام

2020/07/07 | 14:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، افتتاح استشاريات المستشفيات بعد الدوام الرسمي. وقالت الوزارة في بيان، إنه “تقرر افتتاح استشاريات المستشفيات بعد الدوام الرسمي، وذلك بعد غلق العيادات والمجمعات الطبية للفترة من ٧ الى ٢٠ تموز ٢٠٢٠ وحسب قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الذي تم اتخاذه في جلستها الثالثة عشر بتاريخ ٦ تموز ٢٠٢٠ لغرض […]

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