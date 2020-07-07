انفجار في طهران يقتل شخصين ويدمر مصنعا

2020/07/07 | 14:27 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت وسائل اعلام ايرانية يوم الثلاثاء بمقتل شخصين وانفجار مصنع في العاصمة طهران.

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