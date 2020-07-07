استخبارات الداخلية: القبض على 10 إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين

2020/07/07 | 14:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وفي سياق متصل، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على عشرة إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين.

واكد بيان الاستخبارات، ان الإرهابيين من المطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، واشتراكهم بعدة هجمات مع عصابات داعش ضد القوات الأمنية أيام سيطرة تلك العصابات الإجرامية على بعض مناطق المحافظة، وتم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل.

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