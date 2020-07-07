وكالة الاستخبارات في الداخلية: ضبط حاوية بداخلها 3 عجلات دون الموديل في أم قصر

2020/07/07 | 14:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، ضبط حاوية بداخلها ثلاث عجلات دون الموديل ممنوعة من الاستيراد.

وأشار بيان الاستخبارات إلى أن الحاوية تم العثور عليها مخبأة بين حاويات في ميناء أم قصر في محافظة البصرة، ولغرض التمويه تم وضع ملابس في مقدمة الحاويات بهدف إيهام لجان الكشف والسونار لاستغلال ساعات الليل وإتمام عملية إخراج تلك الحاويات، بعد تثبيت الأرقام عليها وإخراجها بالتعاون مع بعض العاملين في الميناء، وقد تم ضبط العجلات بمحضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

https://moi.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=13730

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