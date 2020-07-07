التشاؤم يحاصر اكبر مدن ديالى الصناعية ويدفع 15 معملا لاغلاق ابوابه بعد “فرحة مؤقتة”

2020/07/07 | 14:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى أعلن مسؤول حكومي في ديالى، الثلاثاء، بان 15 معمل في اكبر مدينة صناعية داخل المحافظة اغلق ابوابه .وقال مدير ناحية بني سعد (20كم جنوب غرب بعقوبة) نجم السعدي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان “ناحية بني سعد تضم اكبر مدينة صناعية في ديالى والتي تحوي قرابة 400 معمل ومصنع وورشة مختلفة الاختصاصات وتنتج عشرات […]

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