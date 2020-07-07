ديالى تعلن ارتفاع معدلات الشفاء” التراكمية ” من كورونا الى 909 حالات

2020/07/07 | 14:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ديالى-اين]اعلن مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي، الثلاثاء، عن ارتفاع معدلات الشفاء التراكمية من فيروس كورونا في المحافظة الى 909 حالات.

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