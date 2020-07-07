تركيا تقدم عرضاً للعراق لتنفيذ مشروع عملاق

2020/07/07 | 14:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]قدمت تركيا عرضاً للعراق في المساهمة بتنفيذ مشروع عملاق قيد الإنشاء في جنوب البلاد.

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