شاهد: منتسب طبي يؤدي اغنية عن الأم لامرأة مسنة في الحجر الصحي وينجح باستفزاز دموعها

2020/07/07 | 14:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تستمر المشاهد المليئة بالحياة التي تصدر من أخطر الاماكن في الوقت الحالي، وهي اماكن الحجر الصحي، حيث تعمد الكوادر الطبية إلى تخفيف اجواء الضغط عليهم وعلى الحالة النفسية للمصابين بالفيروس.واظهر مقطع فيديو قيام احد الكوادر الطبية بالغناء لامرأة مسنة مصابة بالفيروس وتقبع في الحجر في احدى المستشفيات العراقية، حيث أدى المنتسب […]

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