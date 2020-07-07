2020/07/07 | 14:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداستنكر رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، الثلاثاء، اغتيال الباحث والخبير العراقي، هشام الهاشمي في بغداد الليلة الماضية، مطالباً بـ"ملاحقة الإرهابيين" ومقاضاتهم.وفي تغريدة على تويتر وصف بارزاني اغتيال الهاشمي بـ"الهجوم المدبر"، قائلاً: "أدين وبشدة اغتيال الباحث والخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي بهجوم مدبر ليلة امس في بغداد وأتقدم بالتعازي الحارة لعائلته وذويه وأشاركهم أحزانھم".وأطلقت مجموعة مسلحة تستقل دراجتين ناريتين الرصاص على الهاشمي (47 عاماً)، أمام منزله في منطقة زيونة ببغداد مساء أمس الإثنين، وفارق الحياة بعد نقله إلى مستشفى ابن النفيس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس إقليم كردستان معزياً باغتيال الهاشمي: على الجهات المختصة ملاحقة الإرهابيين) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس إقليم كردستان معزياً باغتيال الهاشمي: على الجهات المختصة ملاحقة الإرهابيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).