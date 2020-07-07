تعرف على مباحثات وزير التخطيط مع السفير التركي

2020/07/07 | 14:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير التخطيط خالد بتال النجم، اليوم، الثلاثاء، مع السفير التركي في العراق فاتح يلدز، العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وسبل تطويرها.وأكد وزير التخطيط خلال اللقاء في بيان ان “العلاقة بين البلدين مبنية على عمق تاريخي وترابط كبير بين الشعبين تعززت بمصالح مشتركة في قطاعات الاستثمار والسياحة والطب والسكن وغيرها”.[…]

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