2020/07/07 | 14:43 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد استقبل رئيس الجمهورية الدكتور “برهم صالح”، في قصر السلام ببغداد، اليوم الثلاثاء 7-7-2020، “كريم خان” المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش.وأوضح “صالح”، خلال اللقاء، أن “العراقيين بمختلف قومياتهم ومذاهبهم عانوا من إرهاب عصابات داعش، وارتكبت بحقهم العديد من الجرائم والانتهاكات …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يستقبل كريم خان، ويؤكد ضرورة تقديم المتورطين بجرائم داعش إلى محكمة دولية متخصصة) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يستقبل كريم خان، ويؤكد ضرورة تقديم المتورطين بجرائم داعش إلى محكمة دولية متخصصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).