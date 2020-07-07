الحكومة تبتدأ “العزاء” باطلاق اسم الخبير هشام الهاشمي على أحد شوارع بغداد

2020/07/07 | 14:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء : 🔵 غصة اغتيال الشهيد هشام الهاشمي لم تفارقنا، إلّا أن واجبنا كقادة للدولة أن نحوّل الحزن والأسى الى إنتاج وإنجاز مباشر.🔵 إننا مسؤولون، والإجابة الوحيدة التي يتقبلها منا الشعب هي الإنجاز، والإنجاز فقط.🔵 وجّهنا بإطلاق اسم، الشهيد هشام الهاشمي، على أحد شوارع […]

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