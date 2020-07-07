“العهد نيوز” تنشر ابرز قرارات خلية الازمة في ذي قار لمواجهة كورونا

2020/07/07 | 14:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار تنشر “العهد نيوز” ابرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لخلية الأزمة اليوم الثلاثاء، برئاسة محافظ ذي قار ناظم الوائلي، ومدير شرطة ذي قار ومدير دائرة الصحة في المحافظة.اعلان حظر التجوال الشامل في المحافظة سبب تواصل ارتفاع الإصابات المسجلة يومياً.منظومة توفير الأوكسجين المركزية في مستشفى الحسين التعليمي تعمل بشكل كبير.[…]

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