عاجل/مستشار رئيس الوزراء يكشف عن رؤية الحكومة بشأن الانتخابات المبكرة

2020/07/07 | 14:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات د.عبد الحسين الهنداوي، عن رؤية الحكومة بشأن اجراء الانتخابات المبكرة.

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